Энергетики Нерюнгринской ГРЭС запустили водогрейные котлы №2 и №3

Энергетики в круглосуточном режиме ликвидируют последствия инцидента на Нерюнгринской ГРЭС и сегодня запустили водогрейный котел №3 непосредственно на электростанции. Данный котел обеспечит теплоснабжение для жителей г. Нерюнгри, п. Беркакита и Серебряного Бора в объеме 40 Гкал/ч .

«Продолжаем работать в круглосуточном режиме и осуществлять контроль за ситуацией», – прокомментировал ход аварийно-восстановительных работ генеральный директор АО “ДГК” Сергей Иртов. – Нам уже удалось ввести в работу значительную часть оборудования основных технологических цехов (мазутохозяйство и химцех). Вслед за водогрейным котлом №3, в планах начать пусковые операции по водогрейному котлу №2 и энергетическому котлу №3 НГРЭС. Также параллельно ведем работу по растопке котельного оборудования на городской котельной. 9 бригад работают над прокладкой и заменой кабелей. Нам предстоит переложить более 5 км кабельных трасс. К нам на помощь приехали 2 бригады электриков из Южно-Якутского филиала ДРСК. Все материалы, необходимые для ремонтно-восстановительных работ, доставлены на НГРЭС».



В 18:00 запущен водогрейный котел № 2 на электростанции.