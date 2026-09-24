«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 15 тысяч жителей Ленинградской области

24 сент. 2026, 15:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Ленэнерго

 Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» модернизировали подстанцию 35 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области.

Энергетики установили на объекте новый силовой трансформатор и увеличили пропускную мощность подстанции в полтора раза — до 6,3 МВА.

«В результате работ повышена надежность электроснабжения более 15 тысяч жителей города Кировска, деревни Келколово и садоводческих массивов Келколово-1, Келколово-2, Келколово-3, Грибное, и Ново-Анненское-Медное», — отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху

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