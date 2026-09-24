«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 15 тысяч жителей Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» модернизировали подстанцию 35 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области.

Энергетики установили на объекте новый силовой трансформатор и увеличили пропускную мощность подстанции в полтора раза — до 6,3 МВА.