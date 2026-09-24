«Тамбовэнерго» обеспечило электроснабжение станции орошения мощностью 320 кВт

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» завершили технологическое присоединение станции орошения полей в Тамбовской области. Максимальная присоединенная мощность объекта составила 320 кВт.

Для подключения станции энергетики реконструировали воздушную линию электропередачи 10 кВ, построили новый участок протяженностью 20 м, установили два линейных разъединителя, спроектировали и построили реклоузер 10 кВ, а также установили пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ.

Выполненные работы создали необходимые условия для эксплуатации оборудования станции и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в регионе.