В Правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства Александр Новак и Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провели очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. На состоявшемся заседании участники обсудили вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики, к работе в осенне-зимний период. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также крупнейших энергетических компаний.

«В среднем по стране готовность коммунальной инфраструктуры составляет около 90%. Особого внимания требует состояние систем энерго-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей», – отметил Денис Мантуров.

Александр Новак подчеркнул необходимость скоординировать действия федеральных и региональных властей для обеспечения эффективности при подготовке регионов к осенне-зимнему периоду.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду – системная и важнейшая задача для энергетических компаний и регионов. От качества этой работы напрямую зависят надёжность энергоснабжения и комфорт жителей. Необходимо своевременно и качественно подготовить объекты энергетики к предстоящему сезону, провести проверку резервных источников энергоснабжения и обеспечить необходимый для них объём топлива. Это позволит создать дополнительный запас прочности и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в период прохождения ОЗП», – сказал Александр Новак.

На совещании руководители крупнейших энергетических компаний доложили о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционирования объектов энергетики в осенне-зимний период.