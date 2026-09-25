Более 3 тысяч жителей Тюменской области получили надежное электроснабжение

3 часа назад
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Источник:
Россети Тюмень

 К началу осени энергетики «Россети Тюмень» подключили к электросетевой инфраструктуре свыше 3,5 тысячи бытовых потребителей в Тюменской области. Для технологического присоединения новых абонентов специалисты построили свыше 75 километров линий электропередачи и установили 84 трансформаторных подстанции. Суммарная выданная заявителям мощность составила 50 МВт.

Наибольший спрос на подключение энергоресурса сохраняется в Тюменском муниципальном округе. Там с января по август текущего года компания обеспечила электрической энергией 2,8 тысячи частных домовладений, что составило 80% от общего количества присоединенных бытовых потребителей в регионе. Для удобства жителей все новые объекты оснащены интеллектуальными приборами учета: «умные» счетчики обеспечивают непрерывный контроль качества электроснабжения и автоматическую передачу показаний в ресурсоснабжающую организацию.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей энергокомпании. За последние пять лет в регионе электрифицированы свыше 32 тыс. юридических и физических лиц. Напомним, подать заявку на подключение электроэнергии жители Тюменской области могут очно через Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» и на сайте «Портал-ТП.РФ». 

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