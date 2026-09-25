FLITE от IEK: решения для быстрого и удобного монтажа

Новая коллекция электроустановочных изделий FLITE от IEK — это баланс продуманного дизайна и технологичности: широкий ассортимент дополнен конструктивными решениями, которые делают электромонтаж удобнее, быстрее и безопаснее.

Технические параметры, которые отличают FLITE

Функциональность:

В коллекции представлено около 1600?SKU с более чем 70-ю функциями. Это классические выключатели, розетки, светорегуляторы, USB- и Type-C-модули, датчики движения, программируемые термостаты, информационные разъёмы, карточные выключатели и другие решения для жилых и коммерческих объектов. Для помещений с повышенными требованиями к защите предусмотрены изделия с IP55.

Безопасность и надежность:

Розетки и выключатели изготовлены из не поддерживающих горение материалов. Токоведущие части изолированы и покрыты оловом, в розетки встроены защитные шторки, механизмы защищены от случайного прикосновения. Луженая группа контактов совместима с проводами из разных материалов. Оловянное покрытие защищает контакты от окисления и искрения. Специальная рамка с крышкой с силиконовой накладкой позволяют использовать выключатели в условиях повышенной влажности и пыли без необходимости открывать крышку.

Монтаж:

• Тыльный подвод проводов – подключение с задней стороны ускоряет размещение механизма в подрозетнике;

• Крепление без инструментов – лицевые панели фиксируются защёлками;

• Суппорт «ласточкин хвост» обеспечивает ровную линию при многопостовом монтаже;

• Скрытые распорные лапки помещены в специальные пеналы для защиты рук;

• Многоступенчатые гребёнки рамки компенсируют неровности стен, гарантируя плотное прилегание.

Что это дает на практике?

Сокращает время монтажа – тыльный подвод и защёлки?клипсы позволяют завершить установку на?20% быстрее, чем у традиционных решений.

Обеспечивает безопасность монтажника ? все токоведущие части изолированы, шторки не закусывают вилку, а защита от случайного касания исключает риски электрошока.

Универсальность фиксации дает возможность установить изделие как на винты, так и на распорные лапки без ущерба прочности.

Можно использовать в разных проектах: механизмы можно монтировать в скрытый и накладной способах, а также использовать адаптеры для 45?×?45?мм коробок.

Надёжность соединений – луженая контактная группа обеспечивает стабильный контакт независимо от типа провода.

Цвет вдохновляет

С розетками и выключателями FLITE приятно работать не только из-за продуманного конструктива, но и их внешнего вида. Они яркие (в палитре 20 цветов, от пастельных оттенков до насыщенных красок), приятные на ощупь (благодаря трем фактурам ? глянцевой, матовой и «мягкое прикосновение» (soft-touch)), имеют ультратонкие «парящие» рамки с плавными скруглёнными или прямыми углами. Окрашены по особой технологии: пигмент интегрирован в массив пластика, поэтому оттенок сохраняет яркость при УФ?облучении, истирании, контакте с химическими средами и не оставляет отпечатков пальцев.

FLITE в цифрах

Более?70?функций – от базовых выключателей до программируемых термостатов и светорегуляторов

– от базовых выключателей до программируемых термостатов и светорегуляторов 1?600?SKU – полный спектр изделий для бытовых и коммерческих проектов

– полный спектр изделий для бытовых и коммерческих проектов 90+ типов механизмов – стандартные, перекрестные, с USB/Type?C, TV?розетки, модули умных систем

– стандартные, перекрестные, с USB/Type?C, TV?розетки, модули умных систем IP55?рамки – готовые к наружному использованию без дополнительной герметизации

– готовые к наружному использованию без дополнительной герметизации 5?летняя гарантия – подтверждение долговечности и надёжности

– подтверждение долговечности и надёжности 20 цветов в палитре

FLITE?—?это не просто электроустановочные изделия, а полноценный строительный инструмент, который ускоряет и упрощает работу электрика.