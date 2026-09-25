Филиал ПАО «Россети» выполнил ремонт магистральных энерготранзитов в Псковской и Новгородской областях

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада отремонтировали провод на восьми линиях электропередачи, которые проходят по территориям Псковской и Новгородской областей. Благодаря проведенным мероприятиям обеспечено надежное электроснабжение более чем 1,3 млн жителей регионов, а также крупных промышленных предприятий. Кроме того, эти ЛЭП участвуют в перетоках электроэнергии в Ленинградскую и Тверскую области, выступая связующим звеном между энергосистемами.

В процессе эксплуатации провода ЛЭП подвергаются негативным воздействиям окружающей среды – особенно в сложных климатических условиях Северо‑Запада. К таким воздействиям относятся колебания температур, ветровые нагрузки и образование наледи, из‑за чего происходит постепенный износ оборудования. В ходе ремонтных работ использовались современные материалы, отличающиеся высокой механической прочностью и термостойкостью, – они рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Энергетики регулярно проводят техническое обслуживание линий электропередачи: проверяют провода на наличие повреждений, а выявленные дефекты своевременно устраняют. Такая работа позволяет поддерживать устойчивость и безопасность магистральной сетевой инфраструктуры.