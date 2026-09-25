КЗ «Конкорд» открыл осенний цикл производственных экскурсий

8 часов назад
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Источник:
ООО Конкорд
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На кабельном заводе «Конкорд» в Смоленске состоялась деловая экскурсия, организованная клубом «Гудвилл». Участниками встречи, прошедшей 16 сентября, стали представители регионального бизнес-сообщества.

Гостям показали полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции — от волочения медной проволоки до наложения наружных оболочек. Участники ознакомились с работой автоматизированных линий и оборудования разных поколений, а также с технологиями изготовления огнестойкой изоляции и бронированных кабелей.

Представители предприятия рассказали об организации производственных процессов и системе контроля качества продукции. В рамках встречи стороны также обсудили возможные направления делового сотрудничества.

Мероприятие открыло осенний цикл производственных экскурсий на кабельный завод «Конкорд».

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Конкорд
Производство силовых кабелей для стационарной прокладки с медной токопроводящей жилой, в том числе бронированных и пониженной горючести. Удачное географическое положение позволяет обеспечить оперативную логистику как со стороны поставщиков сырья и материалов так и для потребителей готовой продукции, что обеспечивает высокую надежность поставок.  