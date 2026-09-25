КЗ «Конкорд» устанавливает новые линии автоматической бухтовки кабеля

На кабельном заводе «Конкорд» продолжается монтаж новых автоматических линий для бухтовки готовой продукции. В настоящее время специалисты выполняют установку оборудования и пусконаладочные работы.

Новые линии предназначены для выполнения завершающего этапа производственного процесса. Оборудование будет автоматически наматывать готовый кабель в бухты и упаковывать их в термоусадочную плёнку.

Автоматизация этих операций позволит организовать последовательную подготовку кабельной продукции к хранению, транспортировке и передаче заказчикам. Упаковка должна защищать сформированные бухты при перемещении и обеспечивать удобство дальнейшей работы с кабелем на объектах.

После завершения пусконаладочных работ линии будут введены в производственный процесс предприятия. Установка оборудования является частью модернизации производственных мощностей КЗ «Конкорд».