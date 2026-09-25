На Живописной улице началось строительство жилого комплекса для программы реновации

В Северо-Западном административном округе столицы в районе Щукино началось строительство жилого дома для программы реновации. Общая площадь квартир превысит восемь тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка возводится по адресу: улица Живописная, земельный участок 34/1.

«Односекционный жилой дом будет рассчитан на 138 квартир с улучшенной планировкой. Суммарная площадь квартир превысит восемь тысяч квадратных метров. В них выполнят отделку в соответствии со стандартами программы реновации – готовый ремонт позволит переехать в новое жилье сразу. Жилые комплексы по реновации принципиально отличаются от зданий старого фонда – новыми технологиями строительства, благоустройством дворов, подъездами, планировками квартир. Сейчас на площадке ведутся работы по устройству монолитных конструкций», – рассказал Владислав Овчинский.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству жилья, возводимого для программы реновации.

«Инспекторы Мосгосстройнадзора сопровождают реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки. Уже составлена программа выездных проверок, в ходе которых специалисты будут сверять выполненный объем конструкций с утвержденными проектными решениями. Проведение первого мероприятия на площадке планируется в конце третьего квартала текущего года. Системная работа “Контроля Москвы” обеспечивает высокое качество строящихся объектов», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Дом возводится по индивидуальному архитектурному проекту. Оригинальным фасадным решением стало сочетание матового керамогранита, фибробетонных плиток с текстурой известняка и перфорированных стальных листов, цветовая гамма варьируется от жемчужно-белого и мягкого терракотового до каменно-серых оттенков.

На придомовой территории предусмотрены игровая площадка для детей разных возрастов, спортивная зона и место для отдыха.

В шаговой доступности от нового дома есть все необходимые объекты социально-бытовой инфраструктуры, в том числе остановки городского транспорта, детские сады, медицинские учреждения, магазины, многочисленные центры услуг. Вблизи расположены набережная и сосновая роща.

Придомовые территории будут озеленены и благоустроены по стандарту программы реновации, в пространствах общего пользования реализуют концепцию безбарьерной среды.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках программы реновации полностью расселили более 1,3 тысячи старых домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».