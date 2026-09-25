На заводе «Спецкабель» состоялся ежегодный День дилера

2 часа назад
173
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
Авторы и источники / Правообладателям

Завод «Спецкабель» провёл ежегодный День дилера, участниками которого стали представители дилерской сети предприятия из разных регионов России.

В рамках мероприятия гости посетили новые цеха и производственные площадки завода, ознакомились с технологическим оборудованием и возможностями предприятия.В деловой части встречи руководство «Спецкабеля» представило новые марки кабельной продукции и рассказало об их технических и эксплуатационных характеристиках. В формате вопросов и ответов участники обсудили особенности изделий и перспективные направления сотрудничества.

По итогам встречи стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия и достигли договорённостей о реализации совместных проектов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
НПП Спецкабель
Кабельный завод «Спецкабель» является одним из ведущих российских производителей кабельной продукции.  Предприятие располагает специализированным кабельным производством, действует собственный отдел разработок и современная аттестованная испытательная лаборатория.