На заводе «Спецкабель» состоялся ежегодный День дилера

Завод «Спецкабель» провёл ежегодный День дилера, участниками которого стали представители дилерской сети предприятия из разных регионов России.

В рамках мероприятия гости посетили новые цеха и производственные площадки завода, ознакомились с технологическим оборудованием и возможностями предприятия.В деловой части встречи руководство «Спецкабеля» представило новые марки кабельной продукции и рассказало об их технических и эксплуатационных характеристиках. В формате вопросов и ответов участники обсудили особенности изделий и перспективные направления сотрудничества.

По итогам встречи стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия и достигли договорённостей о реализации совместных проектов.