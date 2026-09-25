Опубликован проект приказа о технологическом сборе

Документ утверждает перечень промышленной продукции, за которую уплачивается сбор, его размеры и методику их определения. Ставки сбора станут дифференцированными. Их размер зависит от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в Справочник товарных знаков и моделей.

Такой подход направлен на нивелирование инфляционных рисков, связанных с взиманием технологического сбора, и защиту сегментов потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции, наиболее подверженных влиянию нового платежа. Поступления от технологического сбора будут направлены на оказание мер дополнительной государственной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности.

Начало взимания технологического сбора — 1 декабря 2026 года. Срок перенесён с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями. В Министерство поступали обращения о необходимости дополнительного времени для адаптации бизнес-процессов в условиях параллельного внедрения маркировки. Перенос позволяет предприятиям подготовить инфраструктуру, избежать наложения регуляторных нагрузок и встроить платёж в ценообразование.

Справочно

Институт технологического сбора введён Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, статья 6 которого вносит изменения в Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Технологический сбор уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели при ввозе в Российскую Федерацию или производстве в Российской Федерации электронной компонентной базы, электронных модулей и промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу и электронные модули.