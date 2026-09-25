СегментЭНЕРГО обновил сайт: от каталога продукции — в рабочий инструмент для заказчика и партнера

Компания «СегментЭНЕРГО» обновила корпоративный сайт segmentenergo.ru. Проект полностью переработан: сайт вырос из каталога продукции в инструмент для заказчика, проектировщика, снабженца, монтажной организации и B2B-клиента.

Раньше сайт решал в первую очередь задачу представления ассортимента. Теперь его роль шире: он помогает быстрее найти нужную продукцию, подобрать решение под объект, изучить техническую информацию и перейти к заявке без лишних шагов.

Обновление затронуло не только внешний вид. Компания пересобрала структуру сайта вокруг реальных сценариев клиентов: поиска кабельной продукции, подбора решений для разных отраслей, работы с документацией, сертификатами и техническими материалами.

Одно из ключевых изменений — развитие инструментов подбора. Пользователь может выбрать направление, задачу на объекте, марку кабеля и получить подходящее решение с основными характеристиками. Это особенно важно для проектировщиков и технических специалистов, которым нужно быстро сориентироваться в ассортименте на раннем этапе проекта.

Отдельный сценарий реализован для решений ОКЛ. На сайте можно работать с монобрендовой линией СегментЭНЕРГО: выбрать тип кабеленесущей системы, марки кабелей, длину линии, коробки и крепеж. Такой подход помогает быстрее подготовить предварительную спецификацию и перейти от общего запроса к конкретному решению.

Для снабженцев, закупщиков и B2B-клиентов сайт стал удобнее на этапе выбора и обращения в компанию. Формы заявок встроены в ключевые разделы, поэтому пользователь может отправить запрос сразу из нужного сценария — после изучения продукции, подбора решения или работы с технической информацией.

Что изменилось

переработана структура сайта под задачи разных аудиторий: заказчиков, проектировщиков, снабженцев, монтажных организаций и B2B-клиентов;

обновлен каталог продукции и логика навигации;

добавлены инструменты подбора кабельной продукции;

реализован отдельный сценарий для монобрендовых решений ОКЛ СегментЭНЕРГО;

систематизированы технические материалы, документация и сертификаты;

продукция и решения сгруппированы с учетом задач строительных, промышленных, инфраструктурных и социальных объектов;

формы заявок и обращений встроены в ключевые точки сайта.

Обновленный сайт — это не просто визуальный редизайн. Это развитие клиентского сервиса: ресурс должен помогать специалистам быстрее решать рабочие задачи, получать нужную информацию и переходить к взаимодействию с компанией.

СегментЭНЕРГО продолжит развивать сайт как единую цифровую точку входа для клиентов и партнеров. В дальнейшем на сайте будут появляться новые разделы, сервисы и технические материалы, которые помогут заказчикам, проектировщикам и монтажным организациям работать с продукцией компании еще удобнее.