Строительство корпуса для ПАО «Туполев» в Казани оценили в 1,5 млрд рублей

В Казани построят новый корпус радиотехнических измерений для авиастроительного предприятия ПАО «Туполев». Объект предназначен для проведения высокоточных испытаний авиационного оборудования. На эти цели выделили 1,5 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на выбор подрядной организации. Прием заявок от строительных компаний продлится до 12 октября 2026 года. Победитель возведет здание и подготовит его к эксплуатации до конца 2027 года.

Новый корпус обеспечит развитие современных систем радиоэлектроники и высокоточных испытаний авиационного оборудования.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.