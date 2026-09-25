Техасский отраслевой регулятор одобрил маршруты первых в штате ЛЭП 765 кВ
Отраслевой регулятор американского штата Техас (Public Utility Commission of Texas, PUCT) одобрил маршруты двух первых одноцепных ЛЭП 765 кВ, которые планируется построить для удовлетворения быстро растущих потребностей в электроэнергии нефтегазоносного Пермского бассейна на западе штата и ростом совокупной мощности ЦОДов.
Две ЛЭП 765 кВ образуют одноцепное соединение Glen Rose – Drill Hole протяженностью 429 миль (≈690 км). Ввод обеих в эксплуатацию ожидается к 2029 г., оценочная стоимость строительства составляет $ 3,95 млрд. Проекты стали первыми, получившими одобрение PUCT в рамках плана по развитию сетей в Пермском бассейне (Permian Basin Reliability Plan) суммарной стоимостью $ 33 млрд, который предусматривает строительство пяти ЛЭП 765 кВ, формирующих три маршрута передачи электроэнергии в Пермский бассейн.
Регулятор подтвердил важность проектов, но внес уточнения в сертификаты «общественной выгоды и необходимости» (certificate of public convenience and necessity, CPCN) для стимулирования возможного изменения маршрутов ЛЭП. Планы строительства вызвали многочисленные протесты местных землевладельцев, чьи участки попадают в охранную зону ЛЭП, так как ущерб может быть нанесен и их интересам, и окружающей среде. Системный оператор ERCOT, со своей стороны, оценил несколько альтернативных вариантов и пришел к выводу, что ни один из них не позволяет оптимально решить все проблемы балансовой надежности в Пермском бассейне. По прогнозам ERCOT, нагрузка потребления нефтегазовой отрасли в регионе должна вырасти до 23 ГВт к 2030 г. и до 26 ГВт к 2038 г.
Генеральный прокурор Техасы поддержал землевладельцев и рекомендовал PUCT приостановить до января 2027 г. выдачу разрешения на строительство третьей ЛЭП 765 кВ, проект которой уже разрабатывается, чтобы провести более тщательную оценку выгод и рисков. Регулятор не обязан следовать рекомендациям прокурора и пока планирует вынести решение по маршруту третьей ЛЭП в ближайшее время.
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