В Симферополе закупят 5 000 гибридных энергокомплексов для частных домов почти за 1,5 млрд рублей

В Симферополе обеспечат частный сектор автономными системами электроснабжения. Для жилых домов закупят 5 000 гибридных энергокомплексов, которые позволят владельцам использовать альтернативные источники энергии и снизить зависимость от центральных сетей. Стоимость контракта составляет более 1,5 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Поставщиком оборудования выступит компания «РТК-Сервис». Процедура выбора подрядной организации продлится до 29 сентября 2026 года.

Оборудование предназначено для бесперебойного питания жилья. Такие системы особенно актуальны для районов с нестабильной подачей электричества или там, где подключение к общим сетям затруднено. Комплексы объединяют возможности накопления энергии и управления её потреблением, что делает частные дома более энергоэффективными.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.