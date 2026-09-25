За что платит завод, если кабель соответствует требованиям?

RusCable.Ru продолжает исследование ЕСВК и разбирает, как оплата испытаний связана с отношениями заводов и крупных дистрибьюторов. Поводом стало и интервью Дмитрия Зорина, заявившего, что результаты проверок не должны становиться инструментом скрытого давления.

По статистике АЧП за первое полугодие 2026 года, 81 из 95 образцов прошёл испытания без отклонений, однако регламент предусматривает оплату проверки производителем независимо от результата. При этом неоплата связана с остановкой закупок соответствующей номенклатурной группы, а отказ от дополнительного соглашения может повлиять на продолжение сотрудничества.

Поэтому главный вопрос новой части — платит ли завод только за лабораторную работу или одновременно за возможность оставаться в канале крупных покупателей.

Часть 3. Читать материал: «Заплати и докажи: где заканчивается контроль качества и начинается доступ к дистрибуции?»

Справка

Исследование RusCable.Ru посвящено системам контроля кабельной продукции, их финансированию и влиянию на отношения производителей с дистрибьюторами.