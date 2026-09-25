Правительство расширило перечень населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счёт отчислений телеком-операторов

Правительство расширило перечень населённых пунктов, где должны быть установлены точки доступа для выхода в интернет и обеспечения мобильной связью. Распоряжение об этом подписано.

В список добавлено более 60 сёл, хуторов и деревень в муниципальных округах Белгородской и Курской областей.

В них будут установлены точки доступа для оказания услуг по передаче данных, предоставлению доступа к интернету и услуг мобильной связи за счёт средств резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений части выручки телеком-операторов. Это повысит доступность услуг связи для жителей сельской местности.

Обеспечение установки точек доступа для отдельных населённых пунктов с населением менее 100 человек за счёт средств резерва универсального обслуживания стало возможным благодаря изменениям в федеральный закон «О связи», принятым в 2025 году.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 10 июля 2025 года №1855-р.

Распоряжение от 23 сентября 2026 года №2622-р PDF 313Kb