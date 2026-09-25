«Россети Новосибирск» обеспечили электроснабжение хирургического корпуса Колыванской ЦРБ

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области энергетики подключили к электросетям хирургический корпус Колыванской ЦРБ после реконструкции.

Для обеспечения электроэнергией нового медицинского объекта специалисты компании «Россети Новосибирск» выполнили комплекс мероприятий по подготовке электросетевой инфраструктуры. В рамках инвестиционной программы была проведена реконструкция кабельной линии электропередачи для усиления сети, а также построен новый участок линии 10 кВ. Общая протяженность проложенных кабельных линий электропередачи составила 421 метр. Дополнительно на объекте установлены два современных комплекса учета электроэнергии, которые обеспечивают точный контроль. На реализацию проекта компания направила 2,71 миллиона рублей.

Благодаря работам, своевременно выполненным энергетиками, медицинскому учреждению выдано из сети 527 кВт мощности, достаточной для функционирования высокотехнологичного диагностических приборов и операционного оборудования. В настоящее время объект введен в эксплуатацию и обеспечивается надежным электроснабжением.

Новый хирургический корпус Колыванской ЦРБ – это четырехэтажное здание, в котором разместились приемно-диагностическое отделение с клинической и биохимической лабораториями, эндоскопические кабинеты, отделение лучевой диагностики, отделение функциональной диагностики, акушерское отделение на 12 коек, включая койки патологии беременных, хирургическое отделение на 32 койки, реанимация, операционный блок. Созданные условия позволят жителям района получать сложную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр.