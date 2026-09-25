«Россети Центр и Приволжье» реконструировали две ЛЭП при строительстве автомобильной дороги в Удмуртии

В связи с расширением автомобильной дороги и строительством новых транспортных развязок энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» выполнили реконструкцию двух воздушных линий электропередачи 110 кВ в Завьяловском районе республики.

Для соблюдения безопасных габаритов энергетики установили шесть металлических повышенных оцинкованных опор. Высота новых опор составляет 37,6 метров, вес одной опоры свыше 12 тонн. На новых опорах предусмотрены жесткие анкерные линии для обеспечения безопасного подъема персонала при обслуживании ЛЭП, а также птицезащитные устройства.

Кроме этого, специалисты смонтировали новые изоляторы, более 1,5 км провода и 2 км грозотроса.