«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 1,5 тысячи заявителей в восьми районах Кубани и Адыгеи

Энергетики Адыгейских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» с начала 2026 года выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям свыше 1,5 тысячи абонентов Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея.

Новым потребителям энергокомпании обеспечили выдачу электрической мощности суммарным объемом более 43 МВт.

Специалисты предприятия подключили к электросетевой инфраструктуре объекты социальной сферы, сельскохозяйственной, туристической и рекреационной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, жилой застройки.

Всего с начала 2026 года в Адыгейские электрические сети поступило порядка двух тысяч заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности суммарным объемом более 78 МВт.

Напоминаем, заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал-ТП.РФ, на котором возможно отслеживать ход ее рассмотрения. Телефон горячей линии для потребителей по вопросам электроснабжения и оказания дополнительных электросетевых услуг – 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).