«Спецкабель» стал партнёром отраслевой дискуссии по судостроению

6 часов назад
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Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
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Завод «Спецкабель» выступил партнёром дискуссии «Физические и цифровые испытания в судостроении: баланс методов и перспективы развития», состоявшейся 24 сентября в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступило онлайн-издание Sudostroenie.info.

Участники сессии рассмотрели особенности физических и цифровых испытаний, обсудили применяемые технологии, экономические аспекты, подготовку специалистов и нормативное регулирование. В мероприятии приняли участие представители конструкторских бюро, судостроительных предприятий, профильных исследовательских центров и научных организаций.

Разработка кабельной продукции для судостроения является одним из приоритетных направлений работы завода «Спецкабель». В настоящее время предприятие проводит опытно-конструкторские работы, направленные на расширение номенклатуры изделий для судостроительных проектов, включая атомные ледоколы.

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НПП Спецкабель
Кабельный завод «Спецкабель» является одним из ведущих российских производителей кабельной продукции.  Предприятие располагает специализированным кабельным производством, действует собственный отдел разработок и современная аттестованная испытательная лаборатория.