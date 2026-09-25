«Спецкабель» стал партнёром отраслевой дискуссии по судостроению

Завод «Спецкабель» выступил партнёром дискуссии «Физические и цифровые испытания в судостроении: баланс методов и перспективы развития», состоявшейся 24 сентября в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступило онлайн-издание Sudostroenie.info.

Участники сессии рассмотрели особенности физических и цифровых испытаний, обсудили применяемые технологии, экономические аспекты, подготовку специалистов и нормативное регулирование. В мероприятии приняли участие представители конструкторских бюро, судостроительных предприятий, профильных исследовательских центров и научных организаций.

Разработка кабельной продукции для судостроения является одним из приоритетных направлений работы завода «Спецкабель». В настоящее время предприятие проводит опытно-конструкторские работы, направленные на расширение номенклатуры изделий для судостроительных проектов, включая атомные ледоколы.