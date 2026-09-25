Началось строительство дороги между районами Крюково и Силино в ЗеленоградеПодробнее: https://stroi.m

Стартовало строительство четырехполосной дороги между районами Крюково и Силино в Зеленограде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Она пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под ж/д путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине. Эти районы разделены ж/д путями, и сейчас попасть из одного в другой можно только через Панфиловский проспект», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в проекте участвуют коллеги из «РЖД» – они возведут путепровод. При строительстве будут использоваться материалы из Московской области.

«Город, в свою очередь, построит Проектируемый проезд № 627, выполнит реконструкцию участков улиц Алабушевской, Александровки, Конструктора Лукина и Проектируемого проезда № 684. В результате мы улучшим связь между районами Крюково и Силино, доступность площадок "Технополиса Москва" в Зеленограде. Наземный транспорт напрямую свяжет 14, 15, 16, 18 и 20-й микрорайоны Зеленограда с площадками ОЭЗ "Технополис Москва"», – отметил Сергей Собянин.

Глава города в телеграм-канале также уточнил, что эти работы планируется завершить в 2028 году.