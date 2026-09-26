Лидеры IEK GROUP в рейтинге «Топ-1000»

IEK GROUP укрепила свои позиции в ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», составленном Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Представители высшего менеджмента компании вошли в число лучших управленцев России и заняли первые строчки списка, подтвердив статус IEK GROUP как одного из лидеров электротехнической отрасли.

В категории «Машиностроение» в рейтинге отмечены:

генеральный директор Андрей Забелин ― 3-е место в номинации «Топ-250 высших руководителей»;

― 3-е место в номинации «Топ-250 высших руководителей»; первый заместитель генерального директора Михаил Горбачев ― 1-е место в «Топ-100 финансовых директоров»;

― 1-е место в «Топ-100 финансовых директоров»; заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию бизнеса Артем Маймор ― 1-е место в «Топ-100 коммерческих директоров»;

― 1-е место в «Топ-100 коммерческих директоров»; директор по организационному развитию и управлению персоналом Наталия Бельская ― 2-е место в «Топ-80 директоров по персоналу».

«Включение в топ-1000 — это объективная оценка эффективности нашей стратегии и корпоративной культуры. Тем более ценно, что ее дали наши коллеги ― эксперты, которые хорошо знакомы со спецификой рынка и экономического ландшафта. Благодарю своих коллег и всю команду IEK GROUP, которая ежедневно работает над достижением общих целей и развитием компании. Мы продолжим реализовывать наши программы по развитию талантов и внедрять лучшие управленческие практики, чтобы отвечать вызовам рынка и повышать устойчивость бизнеса в интересах наших партнеров и клиентов», ― говорит Андрей Забелин.

IEK GROUP укрепила свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом: тогда в нем были отмечены два представителя компании, занявшие второе и третье места. Увеличение присутствия топ-менеджмента IEK GROUP в числе лидеров свидетельствует о сильных позициях компании на рынке, а также о высоком профессионализме управленческой команды и ее вкладе в развитие отрасли.