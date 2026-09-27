Анкерные зажимы ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500) — для крепления СИП-2 на анкерных и угловых анкерных опорах

Анкерные зажимы ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500) предназначены для крепления самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью (СИП-2) на анкерных и угловых анкерных опорах.

Корпус зажима выполнен из антикоррозийного алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев препятствует выскальзыванию проводника, не повреждая при этом его изоляцию.

Преимущества анкерных зажимов ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500)

Долгий срок службы: зажимы изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии, УФ и воздействию окружающей среды.

Надежная фиксация проводника.

Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей

Технические характеристики анкерных зажимов ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500)