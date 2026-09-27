Анкерные зажимы ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500) — для крепления СИП-2 на анкерных и угловых анкерных опорах

7 часов назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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Анкерные зажимы ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500) предназначены для крепления самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью (СИП-2) на анкерных и угловых анкерных опорах.

Корпус зажима выполнен из антикоррозийного алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев препятствует выскальзыванию проводника, не повреждая при этом его изоляцию.

Преимущества анкерных зажимов ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500)

  • Долгий срок службы: зажимы изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии, УФ и воздействию окружающей среды.
  • Надежная фиксация проводника.
  • Изделия не требуют инструмента для монтажа и не содержат выпадающих деталей

Технические характеристики анкерных зажимов ЗАН 25–35 (РА 1000) и ЗАН 50–70 (РА 1500)

  • Максимальная растягивающая нагрузка: ЗАН 25–35 — 10 000 Н, ЗАН 50–70 — 15 000 Н.
  • Температура эксплуатации: −60...+50 °С.
  • Климатическое исполнение: УХЛ1.
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