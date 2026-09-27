Второй выпуск с Дианой Медной: кабельщики спорят, технологии возвращаются, а инвесторы ждут результатов

Вышел второй выпуск отраслевого проекта с Дианой Медной — о событиях, которые обсуждает кабельная промышленность прямо сейчас. Почему эксперимент по маркировке кабельной продукции получил продолжение? Сколько на самом деле стоит хороший кабельщик и где сегодня готовят специалистов для отрасли? Что ждёт российское производство оптического волокна и зачем инженеры снова вспоминают о технологиях из прошлого?

Отдельная тема выпуска — IPO ИНКАБ. Компания получила деньги и снизила долговую нагрузку, но для новых акционеров всё только начинается. Теперь рынку предстоит увидеть, во что превратятся привлечённые средства и будут ли оправданы ожидания инвесторов. Неожиданно горячий спор вызвал материал о возможном возвращении коаксиального кабеля в сети Ethernet. Форумчане RusCable.Ru быстро разобрали идею по существу: от затухания сигнала и топологии сети до импортозамещения, микросхем и стоимости разработки новых протоколов.

Диана также расскажет, почему «Москабельмет» заслуживает отдельной похвалы за системную работу с сотрудниками. И чем впечатляет БАШПЛАСТ, который развивает собственные инженерные компетенции и достигает рекордных производственных результатов. Конечно, в выпуске нашлось место форуму RusCable.Ru. Здесь жизнь действительно кипит: новости проверяют цифрами, технические идеи разбирают до деталей, а важные события не остаются без профессиональной оценки.

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