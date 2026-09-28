На десяти полигонах ВСМ начался монтаж оборудования для выпуска мостовых балок

На десяти производственных полигонах, создаваемых вдоль трассы высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, начался монтаж оборудования для выпуска элементов мостов и эстакад. Площадки расположены в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

Общая масса оборудования, которое предстоит установить, составляет 23 тыс. тонн. На полигонах планируется собирать железобетонные балки, наиболее крупные из которых весят около 700 тонн.

Для производства и монтажа конструкций подготовят 17 консольно-шлюзовых кранов, 22 транспортные тележки и 46 кранов грузоподъёмностью 80 тонн. Перемещение готовых изделий по производственным площадкам обеспечат 13 портальных кранов грузоподъёмностью по 900 тонн. Сборка каждого такого крана занимает около месяца.

На всех полигонах также предусмотрены арматурные цеха, стенды для изготовления каркасов, склады инертных материалов, бетонные заводы и площадки для хранения готовых балок. Создание производств непосредственно вдоль трассы обусловлено значительной массой конструкций и сложностью их перевозки по автомобильным дорогам.