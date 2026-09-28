На строительство обхода Бийска направят почти 3 млрд рублей

В Алтайском крае объявили конкурс на строительство новой автомобильной дороги в обход Бийска. Проект включает подготовку рабочей документации и строительные работы. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,8 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик определит подрядную организацию до 13 октября 2026 года. Победитель приступит к реализации проекта 1 января 2027 года. На возведение объекта отведено почти четыре года: все работы завершат до 31 октября 2030 года.

Новая трасса разгрузит городские улицы от транзитного транспорта. Перенаправление потока машин за пределы жилых кварталов улучшит экологическую обстановку и повысит безопасность дорожного движения в Бийске.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.