В Красноярск переехали 80% сотрудников московского офиса «РусГидро»

Как сообщило «РусГидро», председатель правления — генеральный директор компании Виктор Хмарин представил Президенту России Владимиру Путину итоги переезда штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. Релокация завершилась 1 июля 2025 года.

В Красноярск переехали около 80% сотрудников московского офиса — порядка 460 семей. Для сохранения кадров компания предусмотрела компенсацию расходов на переезд и обустройство, северные надбавки, дополнительный отпуск и предоставление служебного жилья. При условии семи лет безупречной работы жильё может быть передано сотрудникам в собственность.

Коллектив новой штаб-квартиры также сформирован за счёт специалистов предприятий группы из других регионов и жителей Красноярского края. При содействии региональных властей дети переехавших работников были устроены в школы и детские сады, а сотрудники прикреплены к медицинским учреждениям.

Вместе с головным офисом в Красноярск переведены девять структур группы, включая подразделения в сфере информационных технологий, строительства, сбыта электроэнергии и сервисного обслуживания.

В новой штаб-квартире действует ситуационный центр, который круглосуточно отслеживает работу энергетических объектов «РусГидро». По оценке компании, переезд позволил повысить оперативность управления производственными активами и расширить возможности привлечения квалифицированных специалистов.