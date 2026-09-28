В России начали строительство грузовых судов на базе унифицированного платформенного решения: ОСК приступила к резке металла сухогруза проекта KSD1

Новый проект должен стать основой перехода отечественного судостроения от отдельных серий к массовому строительству семейства унифицированных грузовых судов типа «река-море».

На заводе ОСК «Красное Сормово» 28 сентября 2026 года дан старт производственному этапу строительства сухогруза проекта KSD1 – первого российского судна, создаваемого на базе унифицированного платформенного решения «Платформа № 1», разработанного блоком инжиниринга ОСК в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро корпорации.

В торжественной церемонии резки металла для головного судна проекта KSD1 приняли участие генеральный директор ОСК Андрей Пучков, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и генеральный директор завода ОСК «Красное Сормово» Сергей Ляшенко.

Платформа № 1 – первая в России унифицированная платформа для создания семейства грузовых судов типа «река-море». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технические решения.

Главное отличие платформенного подхода – возможность использовать общую конструктивную и технологическую основу при создании различных типов судов. Это позволяет распространить эффект серийности не только на конкретный проект, но и на целое семейство судов. Унификация между платформенным танкером и сухогрузом достигает 60%.

При разработке Платформы № 1 учитывались требования и обратная связь российских судоходных компаний. Технические решения оценивались не только с точки зрения стоимости строительства, но и дальнейшей эксплуатации судна. Одна из задач платформенного подхода – повысить предсказуемость стоимости владения на протяжении всего жизненного цикла.

Особенностью проекта стало тесное взаимодействие конструкторов и технологов «Красного Сормова». Конструктивные решения изначально увязываются с технологией серийного производства, возможностями оборудования предприятия, крупноблочной сборкой и максимальным насыщением блоков до их вывода из цеха.

«Платформа № 1 дает нам возможность выстроить серийное строительство на принципиально новой основе. Мы закладываем единые технические решения сразу для семейства судов и одновременно увязываем их с возможностями конкретной верфи. Это должно дать более предсказуемые сроки, стоимость и качество серийного производства», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Запуск Платформы № 1 сопровождается модернизацией завода ОСК «Красное Сормово». На предприятии внедряются технологии потокового крупноблочного строительства, роботизированной сварки и автоматизированной обработки металла, модернизируются окрасочные и достроечные мощности, внедряются современные инструменты цифрового управления производством. Результатом модернизации должна стать производственная возможность выпуска до 20 грузовых судов в год.

По расчетным оценкам ОСК платформенный подход может обеспечить снижение стоимости строительства судна более чем на 20%, уменьшение количества уникальных компонентов на 20% и сокращение продолжительности строительства до 30%.

Первым сухогрузом Платформы № 1 станет судно проекта KSD1. Его длина составляет около 141 метра, ширина – 16,9 метра. Проект предусматривает возможность эффективной работы как на внутренних водных путях, так и на морских участках маршрутов.

Платформенный подход является частью трансформации гражданского судостроения, основанной на специализации верфей, серийном строительстве, унификации судового комплектующего оборудования и цифровизации производственных процессов. Так государственная стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2036 года предусматривает увеличение доли серийных судов с 30 до 50 процентов к 2036 году. Реализация проекта Платформа№1 – вклад ОСК в достижение этих целей.

«Российское судостроение умеет строить крупные серии – это подтверждает и советская история отрасли, и опыт современного „Красного Сормова“. Сегодня мы переносим этот опыт в платформенную модель, в которой единые технические и производственные решения могут использоваться для целого семейства судов. Платформа № 1 должна стать первым практическим примером такого подхода в гражданском судостроении и основой для дальнейшего развития линейки унифицированных судов», – подчеркнул генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

СПРАВКА О ПРОЕКТЕ «ПЛАТФОРМА № 1»

Платформа № 1 – унифицированное решение для серийного строительства грузовых судов типа «река-море».

В составе платформы унифицируются носовая и кормовая оконечности, жилая надстройка, рулевая рубка, значительная часть общесудовых систем и оборудования. При этом грузовая зона и отдельные элементы комплектации могут адаптироваться под назначение судна, грузовую базу и условия эксплуатации конкретного заказчика.

Такой подход позволяет использовать отработанные конструкторские и технологические решения, снижать количество уникальных компонентов, формировать устойчивую серийную кооперацию с производителями судового оборудования и повышать повторяемость производственных операций.

При выборе технических решений для Платформы № 1 оценивалась не только стоимость строительства судна, но и его дальнейшая эксплуатация – расход топлива, ремонтопригодность, доступность запасных частей и стоимость технического обслуживания. Повышение предсказуемости стоимости владения на протяжении жизненного цикла достигается за счет унификации оборудования, повторяемости технических решений и стандартизации подходов к обслуживанию.

На текущем этапе ключевым проектом Платформы № 1 является сухогруз проекта KSD1 с усиленной речной функцией класса R2-RSN (4,5), ориентированный на серийное строительство и эксплуатацию как на внутренних водных путях Европейской части России, так и в морских районах плавания R2-RSN, включая международные рейсы. Именно этот вариант платформы выводится в практическую реализацию в качестве базового сухогрузного проекта.

Ключевое преимущество проекта – при габаритах, характерных для современных судов данного сегмента, достигнута большая эффективность в речной эксплуатации, и при этом сохранена морская функция. Для сухогруза KSD1 расчетный дедвейт при осадке 3,6 м составляет 5 500 т, а в море при осадке 4,6 м – около 8 000 т.

Основные характеристики сухогруза R2-RSN