В Рыбинске построят водопровод через Волгу почти за 626 млн рублей

В Рыбинске построят новый участок системы холодного водоснабжения, который соединит берега Волги. Речь идет о дюкере трубопровода, проходящего по дну реки. На эти цели выделили 626,6 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Финансирование работ обеспечат за счет средств муниципальных предприятий. Прием заявок от компаний, готовых взяться за реализацию проекта, продлится до 13 октября 2026 года. На выполнение всех этапов строительства, от подготовительных работ до сдачи объекта в эксплуатацию, отводится 954 календарных дня с момента подписания контракта.

Новый дюкер обеспечит надежную подачу воды в правобережную часть города. Проект важен для развития городской инфраструктуры и повышения качества водоснабжения.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.