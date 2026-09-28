Машиностроители «Росатома» изготовили комплект инновационного оборудования для 2-го блока АЭС «Аккую» в Турции

Машиностроительный завод «Росатома» в Ростовской области – «Атоммаш» – изготовил комплект высокотехнологичного оборудования для машинного зала второго энергоблока АЭС «Аккую», которую госкорпорация строит в Турции. Впервые в цехах «Атоммаша» изготовлены сепараторы-пароперегреватели – изделия для машинного зала, которые обеспечивают работу паротурбинной установки. На мероприятии, приуроченном к завершению изготовления оборудования, присутствовали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» Игорь Котов.

Для АЭС «Аккую» такие изделия изготавливаются в особой проекции – в горизонтальном положении. Такая модификация позволила изменить конструктив и использовать два аппарата вместе четырех традиционных, снизив металлоемкость производства оборудования и повысив их эффективность, надежность и экономичность.

«В год своего 50-летия “Атоммаш” впервые изготовил одно из сложнейших в атомном машиностроении изделий – самый инновационный в мире сепаратор-пароперегреватель тихоходной турбоустановки. В портфеле Машиностроительного дивизиона “Росатома” оборудование для 12 машинных залов АЭС с такими суперэффективными турбинами. Это не просто единичный новый продукт, а запуск серийного производства. Это еще одна значимая веха в истории российской атомной отрасли», — подчеркнул глава Машиностроительного дивизиона Игорь Котов.

«Я очень рад, что сейчас завод вернулся во времена высокой загрузки. “Атоммаш” – флагман отечественного атомного машиностроения. Оборудование, которое создает предприятие востребовано и уже работает на атомных станциях в Индии, Китае, Турции, Египте. Я желаю дальнейшего динамичного развития. При поддержке госкорпорации “Росатом” “Атоммаш” обеспечивает значительный вклад в создание комфортной среды на территории города Волгодонска. Это настоящая забота о людях. Завод вкладывается в город, в благоустройство, в социальные проекты, в том числе в работу с молодежью», – отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сепараторы-пароперегреватели – крупногабаритное оборудование, которое входит в состав вспомогательных систем паротурбинной установки АЭС. Они служат для поддержания параметров температуры и влажности пара, вращающего лопасти роторов турбины. Диаметр аппарата равен 4,5 метра, как и у реактора, его длина практически вдвое больше и составляет более 22 метров. Вес одного изделия – 320 тонн. Для повышения эффективности их производства на заводе «Атоммаш» применено цифровое моделирование геометрии деталей и реализован ряд передовых решений в сварке. Это помогло снизить трудоемкость сборки на 8,4 %, а на некоторых этапах и вовсе на 27 %.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1,2 ГВт каждый. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год. Это примерно 10 % от общего объема энергопотребления страны. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

«Атоммаш» специализируется на изготовлении ядерных реакторов и парогенераторов для «больших» АЭС и участвует во всех проектах «Росатома» по строительству АЭС с реакторами типа ВВЭР в России и за рубежом. C 2023 года «Атоммаш» изготовил 9 атомных реакторов и 35 парогенераторов для новых энергоблоков АЭС, которые «Росатом» строит в России и за рубежом. В настоящее время в производстве находятся два корпуса новейших реакторов поколения «3+»: для третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» и 12 парогенераторов для трех энергоблоков строящейся АЭС «Эль-Дабаа», которую «Росатом» строит в Египте. В 2026 году завод отмечает 50-летие.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.