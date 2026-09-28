Реактор энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай) выведен на минимально контролируемый уровень мощности

Реактор энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае по проекту Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Достижение МКУ подтверждает, что реактор впервые переведен в состояние, при котором в активной зоне осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция.

«Тяньваньская АЭС – это наш образцовый проект в сотрудничестве с Китаем. Уже два десятка лет здесь работают построенные по нашему проекту первый и второй блоки, скоро исполнится десять лет, как были запущены третий и четвертый, а сегодня мы выходим на ключевую веху в запуске блоков новой очереди. Сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность: работы по сооружению 7-го и 8-го блоков начались чуть более пяти лет назад, а сегодня, можно сказать, забилось сердце реактора на 7-м энергоблоке. Это большой успех и отличный результат нашего взаимодействия», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Все технологические операции выполняются в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем российских и китайских специалистов эксплуатирующей и проектных организаций, а также регулирующего органа.

Пусковые работы на блоке – загрузка ядерного топлива в активную зону реактора – стартовали 12 августа 2026 года. После вывода блока на МКУ специалистам предстоит осуществить проверки и тесты эффективности работы систем управления и защиты, оценить нейтронно-физические характеристики топлива. После выполнения всех испытаний начнется освоение энергетического уровня мощности, включение генератора в сеть и ступенчатое повышение мощности до номинального уровня 100%.

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и № 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 на АЭС «Тяньвань» успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

Ещё один масштабный проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики – сооружение АЭС «Сюйдапу» в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами, Инжиниринговый дивизион «Росатома» проектирует «ядерный остров» станции, поставляет ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, оказывает услуги по шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы.

Помимо сооружения и эксплуатации энергоблоков, сотрудничество России и Китая охватывает целый ряд направлений. В мае 2026 года стороны закрепили договорённости, подписав три межведомственных меморандума о взаимопонимании. Первый – с Агентством по атомной энергии КНР о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала в сфере мирного использования атомной энергии. Второй – с Министерством науки и технологий КНР о научно-техническом сотрудничестве в области управляемого термоядерного синтеза. Третий – с Китайской академией наук о сотрудничестве в областях науки и техники. Его предмет также включает управляемый термоядерный синтез, а помимо него – ядерную медицину, ускорительную тематику, новые фотонные и квантовые технологии. Подписанные документы закрепляют долгосрочные обязательства сторон и подтверждают их общую нацеленность на сохранение передовых позиций в этих областях.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющую компанию АО «Атомстройэкспорт», Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80% выручки составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион проектирует и сооружает АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах; оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M); развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.