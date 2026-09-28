«ЗЭТО» приняло участие в бизнес-миссии «Сделано в России» в Сербии

28 сент. 2026, 17:00
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Источник:
ЗАО ЗЭТО
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Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», присоединился к деловой программе бизнес-миссии Российского экспортного центра «Сделано в России». Мероприятие прошло 8–9 сентября 2026 года в Республике Сербия при содействии Посольства и Торгового представительства Российской Федерации.

В рамках бизнес-миссии российские компании провели серию интенсивных переговоров с сербскими партнёрами. Стороны обсудили перспективы поставок промышленного оборудования, внедрение цифровых и энергоэффективных решений, реализацию проектов в области экологического мониторинга, автоматизации производств и технологий «умного города».

Поездка позволила ЗАО «ЗЭТО» установить прямые контакты с потенциальными сербскими партнёрами, оценить перспективы поставок продукции на рынок Сербии и стран Юго-Восточной Европы, а также проработать вопросы сертификации, логистики и организации расчётов.

«Работа на площадке под эгидой национального бренда «Сделано в России» — это важный шаг в развитии экспортного направления нашего предприятия. Мы видим значительный потенциал в сотрудничестве с сербскими компаниями и странами региона», — отметили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

ЗАО «ЗЭТО» активно участвует в международных деловых миссиях, отраслевых выставках и форумах, развивая экспортное направление и укрепляя позиции российской электротехники на зарубежных рынках. Компания видит в таких мероприятиях эффективный способ продвижения своих решений, расширения географии поставок и установления долгосрочных партнёрских отношений.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  