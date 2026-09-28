Около двух километров дорог и железнодорожный путепровод построят в Зеленограде

Начались строительные работы на участках улично-дорожной сети, которая свяжет два района Зеленограда – Крюково и Силино. Проект реализуется за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает планомерную работу по развитию межрайонных транспортных связей. Один из таких проектов – строительство дороги, которая соединит районы Силино и Крюково в Зеленограде. Проект будет реализован совместно с коллегами из ОАО "РЖД", которые построят железнодорожный путепровод на путях Октябрьской железной дороги. Предусмотрено устройство около двух километров новой улично-дорожной сети. Сейчас на объекте ведутся земляные работы, прокладка инженерных коммуникаций, строительство локального очистного сооружения. Завершить работы планируется в 2028 году», – отметил Владимир Ефимов.

Благодаря новой улично-дорожной сети улучшится транспортная доступность районов Крюково и Силино ЗелАО.

«В рамках проекта улица Михайловка будет продлена до Проектируемого проезда № 684. Кроме того, реконструируем участок дороги на пересечении улиц Михайловки, Александровки и Алабушевской, обустроим велосипедные дорожки», – отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Строительство новых дорог на территории Зеленограда соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Развитие транспортной инфраструктуры ЗелАО – один из ключевых градостроительных приоритетов Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства четырехполосной дороги между районами Крюково и Силино в Зеленограде.