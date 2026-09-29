Филиал ПАО «Россети» обновил фундаменты опор на шести ключевых ЛЭП Тюменской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала укрепил фундаменты опор на линиях электропередачи 220–500 кВ в Тюменской области. Мероприятия проведены в рамках годовой ремонтной программы, их ключевая цель – обеспечить устойчивую работу энергосистемы региона в предстоящий зимний период.

Всего энергетики отремонтировали и усилили 60 фундаментов опор ЛЭП, а также восстановили железобетонные стойки двух опор.

При реализации проекта использовали современные композитные материалы. Они формируют прочный защитный слой, надежно препятствующий проникновению влаги и устойчивый к агрессивным климатическим воздействиям, характерным для Тюменской области. Такой подход обеспечивает долговечность конструкций, минимизирует влияние внешних факторов и снижает вероятность технологических нарушений.