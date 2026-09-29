Филиал ПАО «Россети» повысил ветровую защиту четырех магистральных ЛЭП Ивановской области

час назад
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Источник:
ПАО Россети
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Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра установили 164 гасителя вибрации на линиях электропередачи 220 кВ в Ивановской области. Проект повысил надежность электроснабжения потребителей в центральной и северо-восточной частях региона, в том числе в Кинешме и Иваново, а также обеспечил стабильность перетоков мощности с Владимирской, Костромской и Нижегородской энергосистемами.

Гасители вибрации – важная часть линий электропередачи. Устройства предназначены для защиты проводов и тросов ЛЭП от вибрации, которая возникает из-за воздействия ветра, и исключения усталостных повреждений проводов и тросов.

Новые гасители вибрации отечественного производства установили взамен выработавших свой ресурс аналогов. Наибольший объем работ энергетики выполнили на ЛЭП, участвующих в схеме выдачи мощности крупной генерации и питающих Вичугский муниципальный округ, Лухский, Пучежский и Родниковский районы.

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