Комплексную схему подключения к инженерным сетям утвердили для территории бывшей промзоны «Автомоторная»

Утверждена комплексная схема инженерного обеспечения (КСИО) территории площадью более 95 гектаров в производственной зоне № 45 «Автомоторная». Объем нового строительства в рамках ее развития может достичь 1,7 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

КСИО заранее определяет, какие инженерные мощности потребуются территории и какие сети необходимо проложить для ее полноценного развития.

«Комплексная схема позволяет заранее рассчитать потребность территории в инженерных ресурсах и увязать ее развитие с возможностями городской инфраструктуры. В бывшей промзоне “Автомоторная” КСИО охватывает все основные виды инженерной инфраструктуры, необходимые для развития территории площадью 95,82 гектара. Такой подход помогает синхронизировать планы застройщиков и ресурсоснабжающих организаций еще до начала строительства. В результате можно заранее оценить необходимые затраты и предусмотреть прокладку сетей в нужном объеме. Это создает более понятные условия для дальнейшего развития и повышает качество градостроительного планирования», – рассказал Владислав Овчинский.

Для водоснабжения проектируемой и существующей застройки предусмотрена прокладка 9,68 километра сетей. Они обеспечат потребности объектов в воде, а также работу систем наружного и внутреннего пожаротушения. Источниками водоснабжения станут Северная станция водоподготовки, водопроводная магистраль № 2 и магистраль «Шина».

Теплоснабжение существующих и перспективных потребителей планируется организовать от централизованных тепловых сетей ТЭЦ-21. Для полного развития территории потребуется проложить 8,22 километра новых тепловых сетей. Это позволит заранее подготовить инфраструктуру к подключению как имеющихся, так и новых объектов.

Электроснабжение проектируемой застройки предусмотрено по схеме ПАО «Россети Московский регион» с подключением от двух питающих центров. Для этого определена прокладка 47,9 километра кабельных линий. Кроме того, для газоснабжения территории планируется проложить 0,32 километра газопроводов среднего давления.

Отдельные решения предусмотрены для связи и водоотведения. Для проектируемых объектов планируется протянуть около 10,5 километра телефонной канализации, а для хозяйственно-бытовой канализации – почти 10,7 километра сетей. При этом для приема и очистки дождевых стоков предусмотрена прокладка более 7,7 километра водосточных сетей с последующим сбросом в коллектор реки Лихоборки и водосточный коллектор Автомоторной улицы.