От цены меди до искусственного интеллекта: в Петербурге начало работу Общее собрание Ассоциации Электрокабель

Сегодня, 29 сентября, в Санкт-Петербурге открылось 89-е Общее собрание Ассоциации «Электрокабель». Собрание стало рекордным по количеству участников. На площадке гостиницы «Астория» представители кабельной промышленности обсудят состояние рынка, сырьевые риски, новые технологии и задачи, от которых зависит развитие отрасли. В программе — итоги работы кабельной промышленности и прогноз на ближайшие годы, перспективы выхода предприятий на фондовый рынок, вопросы налогообложения медных полуфабрикатов и способы защиты от колебаний цен на цветные металлы. Участники также обсудят применение алюминиевых сплавов, обеспечение предприятий полимерным сырьём, патенты, стандартизацию материалов и управление качеством. Отдельное внимание уделят искусственному интеллекту, цифровым двойникам, кибербезопасности и робототехнике. В повестку собрания вошли подготовка кадров, работа секций и комитетов АЭК, борьба с фальсифицированной кабельной продукцией, экспортные возможности и подготовка к выставке Cabex 2027.

Первые лица кабельного рынка: кто участвует в 89-м Общем собрании Ассоциации «Электрокабель»

Состав участников 89-го Общего собрания Ассоциации «Электрокабель» подтверждает рекордный масштаб мероприятия. В опубликованном списке — около 170 представителей более чем 70 предприятий и организаций. Ядро собрания составляют ведущие производители кабельно-проводниковой продукции. В Санкт-Петербург приехали представители компаний «Камский кабель», «Инкаб», «Москабельмет», «Подольсккабель», «Кубанькабель», «Угличкабель», «Татнефть-Кабель», «Спецкабель», «Энергокабель», «Электропровод», «ЭЛИНАР», «Холдинг Кабельный Альянс», «УНКОМТЕХ», «Оптикэнерго», «Калужский кабельный завод», кабельного завода «АЛЮР», «Ленкабеля», «Русской кабельной компании», «РЭМЗ», «СКК», «ТКЗ», «Гомелькабеля», «Беларускабеля», «Белтелекабеля» и Щучинского завода «Автопровод».

Значительно представлен сырьевой и материаловедческий блок. В собрании участвуют руководители и специалисты РУСАЛа, «Северсталь-метиза», «СИБУР ПолиЛаб», «МЕТАКЛЭЙ», «Лидер-Компаунда», «Полипластика», «Полиграна», Уральского завода пластификаторов и других поставщиков материалов и компонентов для кабельного производства.

В числе участников также производители оборудования, инжиниринговые и технологические компании: «ПТМ-Кабельные машины», «Полюс Про Инжиниринг», IEK GROUP, ГК ТСС и ГК «Солар». Научное и экспертное сообщество представляют ВНИИКП, «Электросерт» и Ташкентский государственный технический университет. Медийный и выставочный блок — RusCable.Ru, RusCable Студия и компания «МВК», организатор выставки Cabex.

Отдельное направление сформировали представители финансового сектора и государственных структур. В работе собрания принимают участие специалисты ФНС России, Сбербанка, SberCIB Investment Research и инвестиционной компании «ФИНАМ».

Уровень представительства — преимущественно первые лица и руководители ключевых направлений. В списке участников — собственники и председатели советов директоров, генеральные и исполнительные директора, заместители руководителей по производству и развитию, коммерческие и финансовые директора, главные инженеры и технологи, руководители служб качества, продаж, маркетинга и международного сотрудничества.

Кандидатами в члены Ассоциации «Электрокабель» представлены компании «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» и «Астрон-Юнит».

Такой состав участников делает Общее собрание площадкой, на которой встречаются центры принятия решений кабельной отрасли: производители, поставщики сырья и оборудования, наука, финансы, государственные структуры и технологические компании. Здесь обсуждаются вопросы, которые будут определять развитие рынка в ближайшие годы.

С приветственным словом с выступил Матвей Айрапетов, заместитель директора Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России. Он поздравил Ассоциацию с 35-летием и отметил её роль в объединении предприятий и формировании отраслевой повестки. По словам Айрапетова, задачи промышленности требуют совместной работы производителей, научных организаций, потребителей и органов власти. Отдельно представитель Минпромторга остановился на изменениях, важных для кабельной отрасли. С 1 января 2027 года в перечень продукции, на закупку иностранных аналогов которой распространяется запрет в рамках национального режима, включаются провода и кабели по коду ОКПД 2 27.32. При этом документ предусматривает исключения, в частности для патч-кордов, кабельных сборок, а также токопроводов и шинопроводов на напряжение более 1 кВ.

Матвей Евгеньевич также рассказал об изменениях правил подтверждения российского происхождения волоконно-оптических кабелей. Для продукции по коду 27.31.12.120 требование об использовании или производстве оптического волокна на территории государств ЕАЭС начнёт действовать с 30 июня 2027 года. Для кабелей по коду 27.31.11.000 до 1 января 2028 года сохраняется допустимая доля иностранных товаров в стоимости продукции на уровне не более 70% её цены.

Среди инструментов поддержки предприятий г-н Айрапетов назвал Фонд развития промышленности, Кластерную инвестиционную платформу, а также механизмы СПИК 1.0 и СПИК 2.0. Они могут использоваться для модернизации производств, освоения новых видов кабельно-проводниковой продукции, локализации технологий и реализации инвестиционных проектов. В завершение Айрапетов подчеркнул заинтересованность департамента в дальнейшем взаимодействии с Ассоциацией и предприятиями отрасли. Он выразил надежду, что обсуждение на собрании завершится конкретными предложениями по дальнейшей работе.

Обзор кабельного рынка



Максим Третьяков, Президент АЭК представил анализ российского рынка кабельно-проводниковой продукции по итогам 2025 года. В выступлении отмечено, что рост импорта существенно опередил увеличение экспорта. Основным поставщиком оставался Китай, также выросли поставки из Киргизстана, Казахстана и Белоруссии. Возможное влияние реэкспорта на эту динамику требует дополнительного изучения. По большинству групп кабельной продукции отмечено снижение спроса, за исключением силового кабеля для строительства. В сегменте телефонных и LAN-кабелей сокращение физических объёмов частично компенсировалось ростом цен. Дополнительное давление на отечественных производителей оказывали поставки готовых узлов со встроенной проводкой, а также увеличение сроков и стоимости импортной логистики.

Среди факторов дальнейшего развития рынка названы строительная активность, реализация инфраструктурных и энергетических проектов и меры государственной поддержки. Представленный базовый сценарий на 2026–2028 годы предполагает рост на 1–2% в денежном выражении при сохранении риска стагнации физических объёмов.





Опыт выхода промышленной компании на биржу



Генеральный директор ООО «Инкаб» Александр Смильгевич рассказал о подготовке и проведении IPO. Путь к публичному рынку компания начала в 2022 году с выпуска биржевых облигаций. Этот этап помог отработать публичную отчётность и адаптировать корпоративную структуру. В результате IPO компания привлекла 2 млрд рублей, направив средства на погашение долговых обязательств. В свободное обращение поступило 20% акций, при этом 75% размещения обеспечили частные инвесторы. Среди условий успешного выхода на биржу Александр Смильгевич назвал понятную стратегию развития, действующее производство, прозрачность бизнеса и качественное корпоративное управление. Одним из главных барьеров для среднего промышленного бизнеса остаётся недостаточное доверие инвесторов к региональным производственным компаниям.

Факторы привлечения капитала на фондовом рынке



Макроэкономическую ситуацию и перспективы фондового рынка обсудил Ярослав Кабаков, директор по стратегии «ФИНАМ». Он обратил внимание на стоимость заимствований: рыночные ставки остаются выше ключевой. Хотя инфляционные показатели, по его оценке, снизились с прежних 7% до 4–5%, инвесторы вновь учитывают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики. На ожидания рынка также влияют колебания рубля и дискуссия о возможном дефиците бюджета и способах его покрытия.

По словам Кабакова, для частного инвестора ориентиром доходности остаются облигации федерального займа. С ними сравнивают другие инструменты, включая акции. При этом рынок реагирует не только на текущее состояние экономики, но и на ожидания: даже при неблагоприятных прогнозах инвесторы могут покупать акции в расчёте на последующее восстановление. Ослабление рубля также усиливает интерес к ним как к возможной защите от девальвации.

Отдельной темой стал выход компаний на публичный рынок. Кабаков отметил, что инвесторы стали внимательнее к качеству бизнеса и понятности его перспектив. Привлекательной презентации уже недостаточно, если за ней не стоят убедительные результаты и прозрачная отчётность. По его прогнозу, в ближайшие годы преимущество при привлечении капитала получат крупные открытые компании с понятной инвесторам историей развития.

Налоговый контроль и риски нарушений по НДС



Одной из ключевых тем деловой программы стали особенности налогообложения НДС медных полуфабрикатов. С докладом выступил Алихан Тачиев, представитель Межрегиональной инспекции ФНС России № 5. Он рассказал об усилении аналитических возможностей налоговой службы и новых подходах к контролю операций в промышленном секторе. Особое внимание ФНС уделяет цепочкам поставок, происхождению сырья и полуфабрикатов, а также признакам фиктивного документооборота и «бумажным» схемам, связанным с необоснованными вычетами по НДС.

Как отметил докладчик, выявленные нарушения становятся основанием для проверок, изменения риск-профилей компаний и последующих судебных разбирательств. Вместе с тем в ходе обсуждения была подчёркнута необходимость понятных и соразмерных критериев контроля, а также открытого диалога между налоговыми органами, отраслевыми ассоциациями и предприятиями. Такой формат взаимодействия позволит эффективнее противодействовать налоговым нарушениям, не создавая дополнительных барьеров для добросовестных участников рынка.

Инструменты управления ценовыми рисками на рынке меди



С докладом «Рынок цветных металлов и хеджирование ценовых рисков» выступил Павел Спицын — исполнительный директор — начальник отдела продаж инструментов товарно-сырьевых рынков департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк. Он отметил, что колебания стоимости меди создают существенные риски для кабельных предприятий, особенно при выполнении долгосрочных контрактов. Спицын представил комплексный подход, объединяющий поставки медных катодов и катанки, отсрочку платежа, инструменты хеджирования и аналитическую поддержку. Фиксация цен позволяет снизить влияние рыночных колебаний на экономику контрактов и повысить предсказуемость затрат. Продолжение доклада посвящено ситуации на рынке меди и прогнозам ценовой динамики.

Прогноз цен на медь на IV квартал 2026 года



В продолжение доклада о рынке цветных металлов и хеджировании ценовых рисков на собрании Ассоциации «Электрокабель» Константин Самарин рассмотрел факторы роста стоимости меди. По его оценке, повышение котировок до исторических максимумов — около 15 тыс. долларов за тонну — преимущественно связано с активностью финансовых участников и неопределённостью вокруг решений США. При этом рост биржевых запасов и динамика физического потребления не подтверждают дефицит металла.

В качестве базового ориентира на IV квартал спикер обозначил среднюю цену в диапазоне 12–13 тыс. долларов за тонну. Вместе с тем сохранение неопределённости может поддерживать дальнейший рост котировок и высокую волатильность.

Отдельно Константин Самарин отметил валютные и логистические риски для российских участников рынка. По его прогнозу, возможное укрепление рубля в ближайшие два месяца способно оказать давление на рублёвую выручку экспортёров даже при высоких долларовых ценах на медь.

Виталий Мещанов, заместитель генерального директора — директор по стратегическому развитию Ассоциации «Электрокабель», подвёл итоги работы секций за первое полугодие. По его словам, в их деятельности участвуют 45 организаций, а на выездных сессиях стало больше участников и выступлений: программа одной встречи включает от пяти до двенадцати докладов.



В Ассоциации сформирован состав секций и определены их руководители. Направление, которое прежде работало как группа по оборудованию, получило статус секции. Мещанов отметил, что секционная работа становится одной из главных площадок для обсуждения отраслевых вопросов и обмена опытом между предприятиями.

Отдельное внимание уделили положениям, которые регулируют работу секций. Участников призвали направлять конкретные замечания к проектам документов до их утверждения общим собранием. Обсуждается и распределение обязанностей между представителем управления ассоциации и его заместителями по отдельным направлениям.

Среди дальнейших задач Мещанов назвал развитие взаимодействия с внешними организациями, решение вопросов допуска новых продуктов к применению и поиск квалифицированных специалистов. По его оценке, эффективность секций будет зависеть от того, насколько последовательно ассоциация закрепит процедуры и организует работу по каждой теме.

Обзор мировых технологических трендов на основе патентной аналитики



Генеральный директор ООО «Ленкабель» Михаил Головин представил результаты маркетингового исследования на основе патентов и публикаций. Цель работы — определить направления технологического развития и оценить активность компаний на ключевых зарубежных рынках. Докладчик подчеркнул, что патентные данные в данном случае использовались как инструмент маркетинговой аналитики.

Исследование охватило Китай, Европу и Великобританию. Отдельно рассматривалась Япония, анализ которой, по словам Головина, оказался более сложным. Большой объём исходных данных потребовал участия научных сотрудников и применения систем искусственного интеллекта. Такой подход позволил выявлять смысловые связи между разработками и выделять тенденции в массиве патентной и публикационной информации.

Одним из наблюдений стала неравномерность публикационной активности. По представленным оценкам, на фоне общего сокращения числа публикаций отдельные ведущие предприятия продолжают наращивать их количество. В частности, некоторые китайские компании публикуют в два–четыре раза больше материалов, чем конкуренты. Головин также отметил расширение присутствия китайских брендов на рынках Кореи и Японии. Европа, в свою очередь, остаётся одним из основных направлений продвижения зарубежных разработок.

В технологической части исследования внимание уделили конструкционным, каркасным и изоляционным материалам, а также решениям в области теплоизоляции и охлаждения. Рассматривалась роль свойств материалов в обеспечении эффективности таких систем. Среди значимых направлений докладчик выделил комбинированные технологические решения и их различные варианты.

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