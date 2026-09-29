Представители завода «АЛЮР» посетили выставку Wire China 2026

Специалисты ООО «Кабельный завод «АЛЮР» приняли участие в работе 12-й международной выставки Wire China 2026, которая проходила с 21 по 24 сентября в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC).

В рамках деловой поездки представители предприятия посетили производственные площадки китайских изготовителей кабельного оборудования и комплектующих — Hefei Hening Electro-Technology Co., Ltd., NanFang Communication, Ocean и SingCheer.

Специалисты завода ознакомились с технологическими решениями в области кабельного производства, оценили возможности представленного оборудования и комплектующих, а также изучили основные тенденции развития мировой кабельной промышленности.

В ходе встреч стороны установили прямые деловые контакты и обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества. Полученные результаты планируется учитывать при дальнейшем развитии производственно-технологической базы кабельного завода «АЛЮР».