Ремонт энергоблока №3 завершит ремонтную кампанию Смоленской АЭС 2026 года

26 сентября 2026 года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым концерном «Росэнергоатом», энергоблок №3 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта с внутриреакторным контролем.

«В этом году перед концерном «Росэнергоатом» в целом поставлена амбициозная задача по оптимизации сроков проведения ремонтных кампаний. В июле досрочное включение первого энергоблока Смоленской АЭС в сеть увеличило время полезной генерации и дало стране дополнительно более 50 млн кВт·ч электроэнергии. На третьем энергоблоке будем стремиться выдержать намеченный темп ремонтных работ. При этом требования безопасности и качество выполнения работ остаются безусловным приоритетом», - подчеркнул и.о. директора Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

В период ремонта специалисты Смоленской АЭС и подрядных организаций выполнят большой комплекс ремонтных работ на оборудовании реакторного, турбинного отделений, на электротехническом оборудовании и в других подразделениях атомной станции.



В реакторном отделении предстоит выполнить выгрузку-загрузку более 100 тепловыделяющих сборок (всего в реакторной установке РБМК их 1661), заменить прокладки запорно-регулирующих клапанов, провести ремонт арматуры диаметром 800 мм (ДУ800) на контуре многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), а также ремонт насосного оборудования.



Отдельный комплекс работ связан с управлением ресурсными характеристиками графитовой кладки реакторной установки. Специалисты проведут измерение геометрических размеров технологических каналов с контролем искривления графитовой кладки, ультразвуковой контроль каналов системы управления и защиты, выполнят отбор проб графита, что позволит оценить его текущее техническое состояние и контролировать ресурсные характеристики.



В турбинном отделении запланирован капитальный ремонт цилиндров высокого и низкого давления, конденсаторов низкого давления, отдельных элементов турбогенераторов и опорных подшипников.



Значительный объем предусмотрен и по модернизации оборудования. В реакторном отделении будет модернизирована схема охлаждения подшипников насосов, а также выполнены работы по восстановлению проектного зазора между графитовыми колоннами и обечайкой реактора. На оборудовании системы питательной воды предусмотрена замена электроприводов. Кроме того, будут модернизированы распределительное устройство генераторного напряжения, системы аварийного питания общеблочных дизель-генераторов и автоматического регулирования и защиты турбогенераторов №5 и №6. На питательных электронасосах будет внедрена стационарная система вибрационного контроля.



Всего в ремонте энергоблока будет задействовано около 1000 человек — специалисты Смоленской АЭС, Смоленского филиала «Атомэнергоремонта» и других подрядных организаций.



После выполнения запланированного комплекса работ блок будет подготовлен к включению в сеть и дальнейшей надежной работе в составе Единой энергетической системы России. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва, базовым условием устойчивого развития отрасли является технологический суверенитет. В условиях глобального энергоперехода именно ядерные технологии способны гарантировать стабильную базовую генерацию, свободную от углеродного следа. Благодаря плановым ремонтам поддерживается стабильное рабочее состояние оборудования и обеспечивается надежное снабжение потребителей энергоресурсами – это прямое воплощение этого курса.



Безопасность является одним из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Особое внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и профилактики травматизма, расширению применения информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома, входящий в единственную российскую глобальную технологическую компанию, активно участвует в этой работе, обеспечивая высокий уровень надежности и безопасности эксплуатации атомных станций.



Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.



Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).



Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.



На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.