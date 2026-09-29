Сергей Цивилев и Мохсен Пакнежад провели встречу сопредседателей Российско-Иранской МПК

5 часов назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с сопредседателем Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), Министром нефти Исламской Республики Иран Мохсеном Пакнежадом.

Было рассмотрено текущее состояние и перспективы российско-иранского взаимодействия в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений двустороннего экономического сотрудничества. 

В частности, обсуждались актуальные вопросы функционирования АЭС «Бушер».

Отдельное внимание было уделено ходу реализации договоренностей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов, достигнутых ранее в рамках работы МПК, состоявшейся в феврале этого года в Тегеране.

Сергей Цивилев подчеркнул важность поддержания конструктивного диалога с иранской стороной и отметил необходимость дальнейшей координации усилий по запуску новых взаимовыгодных проектов. 

Кроме того, обсуждалась формирование содержательной повестки и другие вопросы участия иранской стороны в Российской энергетической неделе и Форуме стран экспортеров газа, которые пройдут в Москве 14–16 октября и 25–27 октября соответственно.

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