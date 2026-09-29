Sumitomo Electric разработала систему обнаружения повреждений подводных HVDC-кабелей длиной более 600 км

Японская Sumitomo Electric Industries разработала систему раннего обнаружения внешних повреждений и других аномалий на подводных высоковольтных кабелях постоянного тока (HVDC) протяженностью более 600 км. Об этом компания сообщила 28 сентября.

Решение предназначено для мониторинга длинных подводных HVDC-линий, которые подвержены рискам внешнего воздействия, в том числе от судовых якорей и рыболовного оборудования. Компания отмечает, что по мере развития возобновляемой энергетики и строительства межсистемных соединений растет потребность в подводных кабелях большой протяженности и мощности, а вместе с ней — и требования к их защите и оперативному обнаружению повреждений.

Система объединяет сверхнизкопотерное оптическое волокно Z-PLUS Fiber 130ULL, дистанционно накачиваемые эрбиевые волоконные усилители EDFA и систему распределенного акустического мониторинга DAS компании AP Sensing. По данным Sumitomo Electric, сочетание этих технологий позволило увеличить дальность мониторинга более чем до 300 км с одного конца линии. При контроле с двух концов можно вести непрерывный мониторинг кабеля общей протяженностью свыше 600 км.

Компания указывает, что теоретическая неопределенность определения места внешнего воздействия на линии длиной 600 км составляет менее 200 м, тогда как при традиционных методах она может достигать примерно 1% длины кабеля, то есть около 6 км. В ходе натурных испытаний у побережья острова Авадзи система зафиксировала имитированное воздействие на кабель в районе отметки 262 км с погрешностью 68,4 м.

В Sumitomo Electric считают, что внедрение такой технологии позволит сократить время поиска поврежденного участка, уменьшить продолжительность перерыва в передаче электроэнергии и снизить затраты на ремонт. Дополнительно компания указывает на возможность дальнейшего развития методов идентификации судов по характеру вибрационных сигналов, регистрируемых вблизи кабельной инфраструктуры.

Разработка была представлена на CIGRE Paris Session 2026, где работа “Early Detection of External Damage Incidents in Long-Distance Direct Current Submarine Cables” получила награду Best Paper Award в категории B1 PS1. Компания отмечает, что результаты получены в рамках проекта, реализуемого по заказу японской организации NEDO.