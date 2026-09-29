ВНИИКП на Генеральной Ассамблее AWCCA в Шанхае: обмен опытом и укрепление сотрудничества

19 сентября в Шанхае, КНР, прошло очередное заседание Генеральной Ассамблеи Азиатского альянса сотрудничества в кабельно-проводниковой промышленности (AWCCA), в работе которого приняли участие руководители и специалисты ВНИИКП: научный руководитель, зам. генерального директора, д.т.н. Михаил Шувалов и заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения» Алексей Сливов.

На Генеральной Ассамблее были представлены 7 обзорных докладов членов AWCCA, представляющих ассоциации стран-производителей: материкового Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Тайваня, Тайланда и России, и три технических доклада, включая доклад д.т.н. Михаила Шувалова.

Участие в мероприятии дало возможность обмена передовым опытом в области новых и развивающихся технологий, а также укреплением взаимного сотрудничества.

Специалисты ВНИИКП также посетили Международную выставку «Wire China-2026», где ознакомились с экспозициями и провели серию переговоров с производителями материалов и испытательного оборудования.