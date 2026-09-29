ВНИИКП на Генеральной Ассамблее AWCCA в Шанхае: обмен опытом и укрепление сотрудничества

3 часа назад
195
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ОАО ВНИИКП
Авторы и источники / Правообладателям

19 сентября в Шанхае, КНР, прошло очередное заседание Генеральной Ассамблеи Азиатского альянса сотрудничества в кабельно-проводниковой промышленности (AWCCA), в работе которого приняли участие руководители и специалисты ВНИИКП: научный руководитель, зам. генерального директора, д.т.н. Михаил Шувалов и заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения» Алексей Сливов.

На Генеральной Ассамблее были представлены 7 обзорных докладов членов AWCCA, представляющих ассоциации стран-производителей: материкового Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Тайваня, Тайланда и России, и три технических доклада, включая доклад д.т.н. Михаила Шувалова.

Участие в мероприятии дало возможность обмена передовым опытом в области новых и развивающихся технологий, а также укреплением взаимного сотрудничества.

Специалисты ВНИИКП также посетили Международную выставку «Wire China-2026», где ознакомились с экспозициями и провели серию переговоров с производителями материалов и испытательного оборудования. 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ВНИИКП
ОАО "ВНИИКП" занимается разработкой кабельных изделий и технологий, лицензированием и стандартизацией. В распоряжении есть центр испытания продукции и материалов, добровольная сертификация. Разработки ВНИИКП всегда соответствовали требованиям времени и создаваемая на их основе продукция востребована в России и на внешнем рынке. Уверены, она будет востребована и в обозримой перспективе. Причина такой уверенности — высокий технический, технологический уровень и инновационный характер деятельности института. Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо все время работать на опережение. Миссия ВНИИКП Наша цель — способствовать прогрессу кабельной промышленности и удовлетворять самые высокие требования потребителей за счет разработки новых востребованных видов изделий.