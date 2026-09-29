«Фариаль» оценила перспективные технологии на выставке в Шанхае

Делегация ГК «Фариаль» посетила международную выставку оборудования и технологий производства проволоки и кабеля Wire China 2026, которая проходила с 21 по 24 сентября в Шанхайском новом международном выставочном центре.

Программа поездки в Китай также включает знакомство с работой промышленных предприятий страны. Представители компании изучают технологические решения и организацию производственных процессов на китайских площадках, проводят переговоры с участниками кабельного рынка и обсуждают возможные направления сотрудничества.

Отдельное внимание уделяется тенденциям в сегменте LAN-кабелей и патч-кордов. Специалисты ГК «Фариаль» анализируют представленные разработки и оценивают возможность применения отдельных решений при дальнейшем совершенствовании выпускаемой продукции.