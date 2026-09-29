«Паритет» представит кабельные решения на выставке «ПРОБЕЗОПАСНОСТЬ 2026»

Кабельный завод «Паритет» примет участие в выставке-форуме «ПРОБЕЗОПАСНОСТЬ 2026», которая состоится 1 и 2 октября в Новосибирске. Мероприятие пройдёт в МВК «Новосибирск Экспоцентр» по адресу: ул. Станционная, 104.

На стенде А107 предприятие представит кабели для охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, контроля доступа и видеонаблюдения. Отдельное внимание будет уделено решениям для огнестойких кабельных линий и термостойкому кабелю ПарСил КРТ-180, рассчитанному на эксплуатацию при температуре от −60 до +180°C.

Посетители смогут обсудить со специалистами предприятия требования к проектам, подобрать необходимое исполнение кабельной продукции и получить техническую консультацию. Выставка будет работать 1 октября с 10:30 до 17:30 и 2 октября с 10:30 до 16:30. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Стенд Паритета А107 находится справа от основной выставочной зоны, рядом с конференц-залом «Красный».