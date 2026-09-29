«РЖД» отремонтирует вагонное депо Дальневосточной дирекции почти за 123 млн рублей

ОАО «РЖД» объявило конкурс на капитальный ремонт здания вагонного депо с производственными цехами Дальневосточной дирекции инфраструктуры. Начальная максимальная цена контракта составляет 123,7 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Подрядчик проведет комплексное обновление конструкций и инженерных систем здания. Работы начнутся сразу после подписания договора и продлятся до 30 сентября 2028 года. Цель проекта – привести технические помещения в соответствие с современными требованиями безопасности и улучшить условия для обслуживания подвижного состава.

Выбор компании, которая займется восстановлением депо, завершится 13 октября 2026 года. Победитель обеспечит бесперебойную работу инфраструктурного узла.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.