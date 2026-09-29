«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме 208 км линий электропередачи в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» за восемь месяцев 2026 года отремонтировали 208 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

Энергетики заменили на ЛЭП 25 км ветхого провода, 272 дефектные опоры и 962 устаревших изолятора. В охранных зонах энергообъектов от деревьев и кустарников расчистили почти 49 га просек. Это позволит избежать схлестывания проводов и падения веток на линии электропередачи во время сильных снегопадов и ветра.

На подстанциях 35–110 кВ специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования, в том числе 165 разъединителей, выключателей, отделителей и короткозамыкателей. Эти коммутационные аппараты объединяет общая задача – управление электрическими цепями на подстанции.

В распределительных сетях 0,4–10 кВ энергетики привели в нормативное состояние 141 трансформаторный пункт и 38 силовых трансформаторов. Все используемое оборудование – российского производства.

Реализация этих мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей в предстоящий зимний пик нагрузки на сети.

Работы предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2026 год.