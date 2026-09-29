«Россети Юг» исполнили 3,8 тысячи договоров техприсоединения к электросетям в Ростовской области

Филиал компании «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в январе-августе 2026 года исполнил 3,8 тысячи договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям в Ростовской области. Новым потребителям предоставлено 168,9 МВт мощности, что на 17% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В числе электрифицированных в текущем году социально значимых объектов – детский сад в Куйбышевском районе, школы в Октябрьском, Матвеево-Курганском и Ремонтненском районах, медицинские учреждения в Аксайском и Кашарском районах.

Для подключения потребителей к электросетевой инфраструктуре энергетики построили 195 км воздушных линий электропередачи, установили новые трансформаторные подстанции совокупной мощностью 37 МВА.

С начала года ростовский филиал заключил почти четыре тысячи договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 160,5 МВт. 98,6% из них – с потребителями категории до 150 кВт.

Напоминаем: подать заявку на технологическое присоединение можно онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя».