«Россети» обеспечили выдачу мощности первого этапа Южно‑Якутской ТЭС

«Россети» завершили технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети Южно‑Якутской ТЭС. В энергосистему включена новая тепловая станция парогазового цикла – созданы все условия для выдачи мощности ее первого этапа в объеме 220 МВт.

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока построили заходы линий электропередачи 220 кВ на площадку ТЭС. Общая протяженность новых линий составила 10 км. Реализация проекта – важный шаг в развитии энергетической инфраструктуры юга Якутии. Он позволит надежно покрывать растущий спрос на электроэнергию в регионе, в том числе обусловленный промышленным развитием и увеличением грузоперевозок по Восточному полигону железных дорог.

На втором этапе на станции будет установлена еще одна паровая турбина 110 МВт – таким образом, общая мощность Южно‑Якутской ТЭС достигнет 330 МВт. В рамках этого планируется реализовать дополнительные мероприятия в электросетевом комплексе.

В качестве основного топлива станция будет использовать природный газ, поступающий по «Силе Сибири». «Россети» ранее уже обеспечили внешнее электроснабжение этой трубопроводной системы, а также ее ресурсной базы – Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.